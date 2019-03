Griezmann et Mbappé régalent, la France atomise l'Islande !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Stade de France

France - Islande : 4-0

Buts : Umtiti (12e), Giroud (68e), Mbappé (79e) et Griezmann (84e) pour la France

Largement dominatrice, l’Equipe de France s’est imposée sans difficulté face à une faible équipe d’Islande ce lundi soir à Saint-Denis (4-0).

Pour ce deuxième match de qualification à l’Euro 2020, Didier Deschamps alignait la même équipe que pour la rencontre en Moldavie. Sûrs de leurs forces, les Français ne tremblaient pas et ne mettaient pas longtemps à ouvrir le score par Umtiti, dont la tête parfaite sublimait le centre de Mbappé (12e, 1-0). A la pause, la bande à DD était en tête et ce n’était pas volé, même si les occasions n’étaient pas si nombreuses que cela.

En seconde période, c’était une autre musique pour l’Islande. Et pour cause, les Bleus augmentaient la cadence et comme face à la Moldavie vendredi, Giroud y allait de son petit but en poussant au fond des filets un ballon excellent de Pavard (68e, 2-0). Dix minutes plus tard, c’est Mbappé, très actif mais pas en réussite, qui marquait d’une forte belle manière à la suite d’une action magnifique initiée par Pogba et Griezmann (79e, 3-0). Cinq minutes plus tard, « Grizou » concluait le festival d’un petit piqué (84e, 4-0). Huit buts marqués, six points engrangés : cette campagne de qualification à l’Euro 2020 ressemble à un sans-faute pour les Bleus.