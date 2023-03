Griezmann en rose, une histoire tirée par les cheveux

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Antoine Griezmann a fait le choix du rose pour colorer ses cheveux en 2023. Un choix étonnant, assumé par le joueur et expliqué par une volonté familiale.

Face aux Pays-Bas vendredi, deux joueurs de l'Equipe de France étaient plus en vue que les autres : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Très performants et buteurs, ils avaient en plus des moyens particuliers d'être distingués. Kylian Mbappé avait le brassard et Antoine Griezmann sa coupe de cheveux rose. Même fantomatique, le joueur de l'Atlético Madrid n'aurait jamais été inaperçu sur la pelouse du stade de France. Sa coloration se remarque facilement et est presque devenu sa marque de fabrique. Griezmann la porte depuis son retour du Mondial, en fin d'année 2022.

Sa femme et ses filles ont poussé Griezmann au rose

Son choix détonne et en étonne certains. La plupart des observateurs et des supporters se demandent pourquoi le joueur offensif de l'Atlético Madrid a choisi cette coloration précise pour ses cheveux. L'excentrique Griezmann a levé le voile sur ce mystère dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de son club espagnol. Le joueur français aurait pu avoir une chevelure bleue mais les membres féminins de sa petite famille en ont décidé autrement.

« Ça se jouait entre bleu et rose. J'ai trois filles à la maison (sa femme et ses deux enfants) et nous ne sommes que deux garçons (son fils et lui), nous avons voté et le rose a gagné. […] Avec mes coupes de cheveux, c'est comme ça que tu peux voir si je suis heureux ou non. Depuis petit, ça a toujours été comme ça, le look, les couleurs… », a t-il confié en interview. Cependant, il n'en avait pas besoin pour voir la vie en rose en ce moment, en témoignent ses bonnes prestations en club comme en Equipe de France.