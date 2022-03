Giroud ira au Qatar, la France a son numéro 12

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Olivier Giroud n'était plus appelé depuis le dernier Euro mais la blessure de Benzema lui a permis de retrouver l'Equipe de France. Avec succès puisqu'il a marqué face à la Côte d'Ivoire. Florian Gazan pense que l'attaquant milanais peut prétendre aller au Qatar.

Olivier Giroud ne sait pas sur quel pied danser en ce moment. Banni depuis l'Euro par Didier Deschamps, il était presque destiné à ne plus jamais revenir en Equipe de France au vu des déclarations du sélectionneur à son égard. Mais, tout a changé en quelques jours. Karim Benzema a déclaré forfait pour le rassemblement de mars ce qui a poussé Didier Deschamps à reprendre Olivier Giroud avec les Bleus. Une seconde chance que l'attaquant du Milan AC a su saisir rapidement puisqu'il ne lui a fallu que 22 minutes pour marquer face à la Côte d'Ivoire. Il a ainsi montré qu'on pouvait compter sur lui et il peut ambitionner une place dans les 23 au Qatar.

Florian Gazan mise sur une présence de Giroud au Mondial

Il faut dire que les statistiques plaident pour lui. Son but contre les Ivoiriens était le 47e de sa carrière en bleu, quatre de moins seulement que le recordman Thierry Henry. Le seul bémol sera son statut, lui qui n'est pas considéré comme un remplaçant idéal par Didier Deschamps. Le sélectionneur ne veut pas d'une guerre d'égo dans le vestiaire et pense que Giroud ne peut accepter de cirer le banc. Ce n'est pas le cas de Florian Gazan qui a répondu avec ironie à cette théorie sur l'antenne de RTL.

Olivier Giroud is getting closer and closer to Thierry Henry's all-time France goalscoring record 👀 pic.twitter.com/F7a54WVabi — GOAL (@goal) March 25, 2022

« Olivier Giroud sera bel et bien présent à la Coupe du monde. […] Il reste donc une place si on revient à une liste de 23 joueurs. À l’Euro, il y en avait une pour Marcus Thuram qui a un peu disparu des radars. Certes, il y a toujours Anthony Martial qui essaye de rebondir à Séville et l’arrivée des deux anciens Titis du PSG, Moussa Diaby et Christopher Nkunku. Mais Giroud, c’est le gars sûr de DD, le joueur qu’il a le plus sélectionné depuis qu’il est en place, le cinquième joueur le plus sélectionné de l’histoire des Bleus. [...] À Giroud d’accepter ce rôle de remplaçant en Bleu. Mais vu qu’il est aussi le joueur à être le plus entré en jeu de l’histoire des Bleus, 38 fois, ça devrait le faire », a t-il développé dans sa chronique. Cela ne sera pas facile mais Olivier Giroud nous a souvent habitué à renverser les situations difficiles avec les Bleus.