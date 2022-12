Giroud plante, l’Espagne et l’Allemagne sont jalouses

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps absent des plans du sélectionneur Didier Deschamps, Olivier Giroud se montre efficace dans cette Coupe du monde 2022. Ses performances n’étonnent pas l’ancien Bleu David Trezeguet, grand fan du profil de l’avant-centre.

Champion du monde en 2018, Olivier Giroud n’avait pas été épargné par les critiques. L’attaquant de l’équipe de France avait terminé la compétition sans le moindre but inscrit. Quatre ans plus tard, on ignore si les Bleus iront de nouveau au bout. Mais une chose est sûre, c’est que le Milanais ne rentrera pas avec des statistiques vierges, lui qui s’est déjà offert trois réalisations dans son style de finisseur qui plaît tant à David Trezeguet.

Le chaînon manquant d'autres sélections

« Olivier Giroud est l’avant-centre comme à mon époque, a comparé l’ancien buteur tricolore dans un entretien accordé à RMC. Il n’y en a plus vraiment. L’Allemagne a beaucoup souffert sans avant-centre, les Pays-Bas et d'autres ont une idée claire sans avant-centre. C’est difficile à expliquer. On a vu l’Espagne, qui a manqué d’efficacité, c’est soit il y avait Morata, soit il n’y avait rien. Il y a la beauté, le côté technique mais il faut finir le travail et Giroud me semble être le plus complet sur cette compétition. »

Cela tombe bien, le nouveau meilleur buteur de l’histoire des Bleus évolue au sein d’une équipe qui l’alimente en centres. « Je trouve que par rapport au match face à la Pologne, c’est la vitesse qui fait la différence. A chaque fois que cette équipe de France accélère, elle fait la différence. A mon avis, c’est la ligne qu’il faut suivre, aller au bout. Les solutions de cette équipe sont sur les côtés, en jouant les un contre un », a commenté David Trezeguet, qui aurait sans doute aimé jouer avec des ailiers comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.