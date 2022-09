Giroud et Deschamps, les croustillants détails sur leur discussion

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Depuis la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche, on ne parle que de la participation ou non d'Olivier Giroud à la Coupe du Monde au Qatar. L'attaquant milanais des Bleus a confié avoir eu un discussion droit dans les yeux avec Didier Deschamps.

C’est une évidence, Olivier Giroud ne laisse personne indifférent. Celui qui est revenu à deux buts de Thierry Henry, meilleur réalisateur historique de l’équipe de France, grâce à son but contre l’Autriche jeudi soir au Stade de France, sait que ses supporters ne l’abandonneront jamais. Alors que sa carrière chez les Bleus semblait avoir pris du plomb dans l’aile, suite à l’Euro, les blessures, et notamment celle de Karim Benzema, et ses performances avec l’AC Milan ont relancé l’attaquant de 35 ans. Et la rencontre face à l’Autriche en Ligue des nations a remis Olivier Giroud sur le devant de la scène, certains étant désormais convaincus que Didier Deschamps ne pourra pas composer sans lui au Qatar. Sur M6 et RTL, le buteur tricolore a confié avoir eu droit à un entretien les yeux dans les yeux avec le sélectionneur national, mardi dernier, pour parler du présent, mais également de l’avenir.

Giroud et Deschamps, juste une mise au point

Car Olivier Giroud le dit et le répète, il est à la disposition de l’équipe de France à n’importe quel moment. « Le sélectionneur a ce pouvoir de décision, je respecte cela. On a parlé de tout et de rien, mais surtout de tout. On s’est parlé, il m’avait prévenu que j’allais débuter le match contre l’Autriche. De mon côté, je lui ai dit que ce n’était pas à moi d’être dans une position de demandeur et d’aller le voir, mais on a évoqué ce sujet. Je lui ai confié que peu importe le rôle que j’aurai dans cette équipe, je suis à 200% derrière l’équipe sans aucun état d’âme par rapport à ma petite personne, si je puis dire, car c’est le collectif qui prime c’est tout (…) On se parle à chaque rassemblement. On verra s’il y d’autres conversations », a lancé, avec le sourire, un Olivier Giroud, qui a reçu le soutien ferme de Kylian Mbappé chez les Bleus.