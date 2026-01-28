France : Un retour en Bleus, Giroud insiste

Après avoir déclaré en début de saison qu'il ne refuserait pas un retour en équipe de France si Didier Deschamps l'appelait, Olivier Giroud a tenu à clarifier ses propos. Les Bleus ne sont pas du tout son objectif, mais…

Lorsqu'il a pris la décision de quitter les Etats-Unis pour revenir en France, Olivier Giroud a logiquement relancé un débat qui n'aurait pas eu lieu d'être avant : son retour en équipe de France . Après avoir reçu un vibrant hommage de la part du Stade de France au printemps dernier, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus était bien décidé à tourner définitivement la page de la sélection nationale. Mais à son arrivée à Lille en début de saison, une interview dans laquelle il affirme être prêt à répondre à un potentiel appel de Didier Deschamps si ce dernier a besoin de lui a mis le feu aux poudres. Pour éviter que ses propos soient mal interprétés, Olivier Giroud a apporté une récente clarification.

Giroud en dit plus sur un retour en Bleus

« Ah non, ça je l'ai déjà dit. J'ai reçu un super hommage en mars 2025, qui m'a beaucoup touché, en famille. De rentrer dans ce fameux 'hall of fame' de l'équipe de France avec les maillots des plus grands. Laissez la place aux jeunes, laissez les jeunes écrire leur histoire. Après j'ai eu le malheur de dire que je ne refuserai pas une sélection. Du coup, ça a laissé la porte ouverte. Si pour n'importe quelle raison le coach a vraiment un besoin, je ne refuserai pas l'équipe de France. Mais c'est pas un objectif, encore une fois il y a une génération en place qui est très talentueuse. Le coach a beaucoup de cordes à son arc », a déclaré Olivier Giroud au sujet d'un potentiel retour en équipe de France.

En d'autres termes, si Didier Deschamps ne fait pas face à une panne sèche d'attaquants, avec tous ses choix au poste de buteur forfaits, il n'y a aucune chance de voir l'attaquant du LOSC porter à nouveau le maillot des Bleus.