LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

Ligue des Champions27 janv. , 14:40
parAlexis Rose
8e et dernière journée de la Ligue des Champions :
Mercredi 28 janvier
21h00 : SL Benfica - Real Madrid (sur Canal+ Live 4)
Naples - Chelsea (sur Canal+ Live 9)
Eintracht Francfort - Tottenham (sur Canal+ Live 14)
PSV - Bayern Munich (sur Canal+ Live 16)
Bayer Leverkusen - Villarreal (sur Canal+ Live 13)
Ajax - Olympiakos (sur Canal+ Live 10)
Dortmund - Inter Milan (sur Canal+ Live 8)
Manchester City - Galatasaray (sur Canal+ Live 7)
Monaco - Juventus Turin (sur Canal+ Sport)
FC Barcelone - FC Copenhague (sur Canal+ Live 18)
Atlético de Madrid - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live 12)
FC Bruges - Olympique de Marseille (sur Canal+ Foot)
Liverpool - Qarabağ FK (sur Canal+ Live 6)
Paris Saint-Germain - Newcastle (sur Canal+)
Athletic Bilbao - Sporting Portugal (sur Canal+ Live 11)
Pafos FC - Slavia Prague (sur Canal+ Live 15)
Arsenal - Kairat Almaty (sur Canal+ Live 5)
Royale Union Saint-Gilloise - Atalanta (sur Canal+ Live 17)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
21770020218
2
FC Bayern München
18760120713
3
Real Madrid
15750219811
4
Liverpool
1575021486
5
T. Hotspur
1474211578
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

