LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|7
|7
|0
|0
|20
|2
|18
|18
|7
|6
|0
|1
|20
|7
|13
|15
|7
|5
|0
|2
|19
|8
|11
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|8
|6
|14
|7
|4
|2
|1
|15
|7
|8
Avec eux tu as 18ans tu finis a Strasbourg :D
lyon c'est 3 demie 2 en ldc et une en ligue europa (aller 4 avec celle de 1964 coupe des coupes)
non moins que 94 ans elle n'existait pas au debut la premiere etait en 1955
une belle carotte de textor
Marseille c est devenu dingue....meme triste 1989 cup. ...championnat 2010 c1. 1993.....triste...et cette année pas sur championnat 😬😬car moins 7 points
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading