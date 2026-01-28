LdC : Accroché par Newcastle, le PSG hors du top 8

Ligue des champions, phase de ligue, 8e journée

Parc des Princes

Buts : Vitinha (8e) pour le PSG ; Willock (45e+2) pour Newcastle

Un succès offrait à coup sûr le top 8 au Paris Saint-Germain. Les Parisiens prenaient le match par le bon bout et bénéficiaient d'un penalty pour une main adverse. Néanmoins, Dembélé butait sur Nick Pope (4e). Le but attendu arrivait juste après sur une belle frappe placée de Vitinha. La fin de premier acte était plus difficile. Kvaratskhelia se blessait et Newcastle sortait de son trou. Sur un coup-franc mal géré, la défense parisienne encaissait un but de Willock.

Après la pause, le PSG dominait mais était maladroit dans le dernier geste. Paris était mis en danger par son adversaire anglais sur des contres assassins. Safonov, aligné ce soir à la place de Chevalier, était décisif à plusieurs reprises. Les Parisiens devaient toutefois se contenter du nul 1-1 qui les éjectait du top 8. Il faudra jouer un barrage aller-retour en février.