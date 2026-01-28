ICONSPORT_283585_0109

LdC : Accroché par Newcastle, le PSG hors du top 8

Ligue des Champions28 janv. , 22:55
parMehdi Lunay
10
Ligue des champions, phase de ligue, 8e journée
Parc des Princes
PSG-Newcastle 1-1
Buts : Vitinha (8e) pour le PSG ; Willock (45e+2) pour Newcastle
Un succès offrait à coup sûr le top 8 au Paris Saint-Germain. Les Parisiens prenaient le match par le bon bout et bénéficiaient d'un penalty pour une main adverse. Néanmoins, Dembélé butait sur Nick Pope (4e). Le but attendu arrivait juste après sur une belle frappe placée de Vitinha. La fin de premier acte était plus difficile. Kvaratskhelia se blessait et Newcastle sortait de son trou. Sur un coup-franc mal géré, la défense parisienne encaissait un but de Willock.
Après la pause, le PSG dominait mais était maladroit dans le dernier geste. Paris était mis en danger par son adversaire anglais sur des contres assassins. Safonov, aligné ce soir à la place de Chevalier, était décisif à plusieurs reprises. Les Parisiens devaient toutefois se contenter du nul 1-1 qui les éjectait du top 8. Il faudra jouer un barrage aller-retour en février.

Champions League

28 janvier 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Machado Ferreira8'
1
1
Match terminé
Newcastle United
Willock45'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
J. Gonçalves Neves
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
87
ENTRE
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
Y. Wissa
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
N. Woltemade
Newcastle UnitedNewcastle United
Remplacement
70
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
10
Articles Recommandés
officiel l uefa maintient l ol en europa league iconsport 181588 0024 395576
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

ICONSPORT_283479_0013
OM

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

ICONSPORT_283585_0167
Ligue des Champions

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

Fil Info

29 janv. , 00:00
EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
28 janv. , 23:35
OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi
28 janv. , 23:14
LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco
28 janv. , 23:07
LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
28 janv. , 23:05
Buteur contre le Real Madrid, le gardien de Benfica élimine l'OM
28 janv. , 23:00
LdC : Enfin solide, Monaco se qualifie de justesse
28 janv. , 22:58
LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !
28 janv. , 22:30
Lille : Olivier Létang s'attaque à Mathys Tel !

Derniers commentaires

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

On a finit 15eme l an dernier ...

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Alors, certes, le PSG n'intègre pas le top 8, mais l'élimination d'extrême justesse de l'💩OMerde dans les ultimes secondes du match Benfica 4-2 Real est un sacré lot de consolation ! OMdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 🙂😁😄😂🤣

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Troll tu es

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

T as cru qu on était comme toi H24 sur F01 a rager sur les autres ? On est en bonne santé c le principal tout vas bien pour nous tkt pas !

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Enriqué a encaissé les critiques,a travaillé et a gagné. En plus il n'y a pas l'ombre de comparaison en compétences entre les 2 entraîneurs. Enriqueya tout gagné en Espagne et en France . De Zerbi a entraîné sassuolo et brigthon pour 0 trophées.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading