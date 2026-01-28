LdC : L'OM en plein cauchemar et proche de la sortie

Les marseillais sont faibles, Lyon est 1er, Strasbourg aussi Marseille veut simplement se croire fort mais ne l'estpas du tout, faut laisser la place aux grands maintenant Lyon c'est chaque année 20k pts au classement Uefa, Paris environ 22k, Marseille... À peine 10k
Le but c est de marquer ou de dribbler le plus de joueurs possible ?!!
Comme dab tu racontes de la merde. L’an dernier Brest Lille Monaco Paris sont dans les 25. Cette année Monaco et psg le sont. Mais comme dab ton club sans âme ne sort pas du premier tour
Nul a chiet Safonov ce soir...voilà
Putain mais les attentats ca se siffle plus la ?!! Merde !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
Dès que cette musique de merde du multiplex sonne, c'est contre l'OM. Tout. C'est un véritable cauchemar et Marseille a tout fait pour se mettre dedans.
Equipe bidon, capable du meilleur et beaucoup trop souvent du pire. Où sont les intentions pour ces matchs ultra-importants ? Ils préparent quoi ? Ca bombe le torse contre les faibles, mais quand il faut élever le niveau ou jouer sérieusement, il n'y a plus personne. Incroyable.
J'aurais préféré que la panne mycanal soit plus longue j'crois
Pour l’instant, l’OM est reversé en Ligue 1.