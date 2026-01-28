ICONSPORT_283588_0045

LdC : L'OM en plein cauchemar et proche de la sortie

La première mi-temps de l'OM à Bruges a été un véritable cauchemar. A la pause, les hommes de Roberto De Zerbi sont menés 2-0.
Surtout, les Phocéens ne voient pas le jour dans un match pour l'instant à sens unique. Et dans son malheur, Marseille ne peut pas non plus se consoler avec les autres résultats lors de cette 8e journée de Ligue des Champions. 19e du classement général avant le coup d'envoi de cette journée, Marseille est 26e à la pause et donc en dehors des 24 premières places qualificatives pour la suite de la compétition. Il y a donc urgence pour Marseille alors que de son côté, Monaco assure pour l'instant l'essentiel grâce à sa 24e place et son match nul 0-0 contre la Juventus Turin.
