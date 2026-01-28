ICONSPORT_283584_0101

LdC : Enfin solide, Monaco se qualifie de justesse

Ligue des Champions28 janv. , 23:00
parMehdi Lunay
1
Ligue des champions, phase de ligue, 8e journée
Stade Louis-II
Monaco-Juventus 0-0
En grande difficulté en Ligue 1, Monaco montrait un beau visage contre la Juventus ce mercredi soir. Dominateurs en première période, les Monégasques auraient pu passer devant avec un gros raté d'Akliouche dès la première minute et un but refusé à Balogun (17e). L'ASM résistait en seconde période malgré une bonne fin de match des Turinois pour tenir le 0-0 et un point qui lui offre à coup sûr le top 24 et un barrage en février.

Champions League

28 janvier 2026 à 21:00
Monaco
0
0
Match terminé
Juventus
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
K. Ouattara
MonacoMonaco
SORT
A. Golovin
MonacoMonaco
Carton jaune
85
V. Adžić
JuventusJuventus
Remplacement
83
ENTRE
J. David
JuventusJuventus
SORT
K. Thuram-Ulien
JuventusJuventus
Remplacement
78
ENTRE
A. Bamba
MonacoMonaco
SORT
M. Coulibaly
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

