France : Tchouaméni a tué la concurrence

L’équipe de France s’est imposée ce jeudi soir lors d’un match amical face au Brésil (2-1). Titulaire au milieu de terrain aux côtés d’Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni s’impose comme l’un des patrons en club comme en sélection sur ce début d’année 2026.

Pendant toute la première période, il a été déterminant dans le pressing très haut des Français en réussissant de bonnes interceptions, notamment sur le but de Mbappé (32e). Son utilisation du ballon a, par séquences, été aussi intéressante, » écrit le quotidien français au sujet du joueur du Real Madrid. L’équipe de France s'est rassurée ce jeudi soir à Boston face au Brésil. Les Bleus se sont imposés 2-1 face à la Seleçao lors du premier match amical de cette trêve du mois de mars. Au milieu de terrain, la doublette Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot a donné satisfaction dans le jeu sans et avec ballon. Les deux joueurs ont hérité d’une note de 7/10 dans le journal l’Équipe, preuve de leur bonne forme. «» écrit le quotidien français au sujet du joueur du Real Madrid.

Tchouaméni est devenu incontestable

Depuis le début de l’année 2026, Aurélien Tchouaméni semble monter en puissance. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux fait désormais l’objet d’éloges de la part des supporters du Real Madrid, mais également de l’équipe de France. Dans le dur en début de saison, le natif de Rouen s’est remis la tête à l'endroit au meilleur moment de la saison. Alors que les rumeurs d’une arrivée de Rodri au sein de la capitale espagnole refont surface, le Français de 26 ans montre de très belles choses. Cette saison, l’ancien monégasque est présent dans le top 4 des joueurs les plus utilisés par le Real Madrid (3379 minutes jouées). Le milieu de terrain de 26 ans peut également dépanner en tant que défenseur central. Auteur d’une belle performance en huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester City, Aurélien Tchouaméni est dorénavant incontournable.