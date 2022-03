France : Riolo alerte sur « le danger Mbappé »

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Kylian Mbappé a brillé avec l’Equipe de France contre l’Afrique du Sud en inscrivant deux buts, dont un chef d’œuvre pour ouvrir le score.

Au repos contre la Côte d’Ivoire vendredi soir en raison d’une infection ORL, l’attaquant du PSG totalise désormais 26 buts en 54 capes avec l’Equipe de France à seulement 23 ans. Des chiffres qui donnent le tournis pour Kylian Mbappé, lequel est bien parti pour battre tous les records possibles et imaginables. En toute logique, l’ancien buteur de Monaco vise d’ores et déjà le record de buts de Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France avec 51 buts, trois réalisations de plus qu’Olivier Giroud, également décisif face à l’Afrique du Sud et qui prétend aussi à ce record. Au micro de TF1 après le succès tricolore à Lille mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas caché ses ambitions. Avec un discours que certains pourraient confondre avec de la prétention.

Mbappé court après le record de Thierry Henry

« Je me sens bien, très bien sur le terrain, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec les copains, je pense qu’on en a donné aussi. C’était un match plein. Le record de buts en sélection ? J'y pense. J’ai toujours voulu être le premier en tout. En équipe de France comme en club. Je sais qu’il y a encore un long chemin parce que, ce qu'a fait Titi (Henry 51 buts), personne ne l'a fait. Mais je pense que je peux y arriver, et bien plus vite qu'on ne le croit » a prévenu Kylian Mbappé, déterminé à l’idée de faire tomber au plus vite le record de buts de Thierry Henry sous le maillot de l’Equipe de France. Au micro de RMC, le journaliste Daniel Riolo a réagi aux propos de Kylian Mbappé. Et s’il reconnait le talent hors du commun du natif de Paris, le consultant de l’After Foot le met néanmoins en garde.

La mise en garde de Daniel Riolo

« Il ne s’agit pas de contester l’immense talent de Mbappé, ce n’est pas le problème. Mais j’espère qu’il ne va pas continuer à jouer tout seul. Il joue de plus en plus tout seul. Contre l’Afrique du Sud, il donne le ballon un peu quand il veut, il fait ce qu’il veut… Il est super fort, la frappe en lucarne c’est régalade, c’est fantastique. Après tout, Cristiano Ronaldo a fait une carrière stratosphérique en jouant tout seul mais bon… J’ai parfois l’impression qu’il ne donnera jamais son ballon, qu’il frappera même si la position n’est pas bonne. Quand tu as la mentalité de Mbappé, il faut que ça marche. Pour l’instant ça va car il a porté le PSG toute l’année et il est bon en Equipe de France mais attention » a prévenu Daniel Riolo, mettant en garde Kylian Mbappé contre une facette trop « perso » de son jeu à force de justement courir après les records.