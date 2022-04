France : Payet au Qatar, l'exploit est en marche

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur de 16 buts et 13 passes décisives, Dimitri Payet brille de mille feux avec l’OM cette saison. De quoi faire douter Didier Deschamps ?

Et si la surprise de l’Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar s’appelait Dimitri Payet. Plus convoqué par Didier Deschamps depuis plusieurs années, le milieu de terrain offensif de l’Olympique de Marseille aspire toujours à revenir chez les Bleus. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-meneur de jeu de West Ham met tout en œuvre pour immiscer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps. Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs de l’OM, actuel deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la demi-finale de l’Europa League Conférence, Dimitri Payet fait en plus preuve d’une régularité qui lui a parfois manqué les années précédentes. Sur l’antenne de Canal +, son ancien coéquipier chez les Bleus Christophe Jallet a dévoilé qu’il n’était pas surpris de voir Dimitri Payet briller ainsi une année de Coupe du monde. Car pour l’ex-défenseur de l’OL et du PSG, le n°10 de l’OM rêve toujours de l’Equipe de France et du Qatar.

Payet se donne les moyens de rêver des Bleus

A 35 ans, @dimpayet17 réalise la meilleure saison de sa carrière. Déjà décisif à 29 reprises (16 buts et 13 passes) en 43 matches joués cette saison. Encore un but pour atteindre le chiffre symbolique des 1️⃣0️⃣0️⃣ buts en Ligue 1. Et surtout l’#UECL pour un 1er trophée à l’OM 🙏 pic.twitter.com/SUYdaxpxcC — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) April 25, 2022

« A chaque fois qu’il y a une échéance internationale à la fin d’une saison, Payet répond toujours présent. Je ne sais pas s’il peut être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar mais à chaque fois, Payet se donne les moyens de faire un Euro ou un Mondial donc je ne suis pas surpris qu’il brille autant cette saison car mentalement il a coché la case et il met tout en œuvre pour participer à une aventure comme ça au cas où Deschamps fasse appel à lui » a analysé Christophe Jallet, pour qui Dimitri Payet a toujours à l’esprit de revenir en Equipe de France. Ce que le principal intéressé lui-même avait d’ailleurs confirmé il y a quelques jours dans l’émission immersive de RMC, Le Vestiaire. « C’est dans un coin de ma tête. Tant que pour moi, je peux jouer au niveau international, c’est dans un coin de ma tête. Je suis sélectionnable mais quand on voit le potentiel offensif des Bleus, les places sont chères donc je continue à travailler » avait confirmé Dimitri Payet. Reste maintenant à voir si les performances du Réunionnais avec l’OM pousseront Didier Deschamps à le convoquer lors des matchs du mois de juin, ce qui n’est pas encore la tendance malgré les prestations remarquées de Dimitri Payet à Marseille.