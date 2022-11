France : Olivier Giroud refuse de se prendre la tête

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Buteur décisif samedi face à la Spezia, Olivier Giroud plane avec le Milan AC en ce moment. De quoi le mettre dans de bonnes dispositions à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Mais, le buteur français préfère ne pas encore s'encombrer l'esprit avec cela.

Il fut le buteur français le plus en vue et le plus prolifique de la semaine écoulée. Olivier Giroud est en grande forme avec le Milan AC. Après avoir inscrit un doublé et délivré deux passes décisives face à Salzbourg en Ligue des champions, il a mis une belle reprise à la 89e minute du match de Serie A face à la Spezia. Un but qui a offert la victoire aux siens et la deuxième place du championnat en passant. Giroud ne pouvait choisir meilleur moment pour performer alors que Didier Deschamps dévoilera mercredi les 23 ou 26 joueurs français qui iront au Mondial, au Qatar.

Giroud ne pense pas à la liste mais espère y être

Si le sélectionneur doutait de coucher ou non le nom d'Olivier Giroud dans sa liste, l'ancien montpelliérain a tout fait pour compliquer sa réflexion. Depuis l'Euro 2020, Giroud n'est plus forcément dans les petits papiers de Didier Deschamps. Cependant, au vu des performances de Giroud à Milan, on peut penser légitimement à sa sélection pour le Qatar. Le débat est en suspens, y compris dans l'esprit d'Olivier Giroud. Ce dernier a indiqué devant la presse italienne ne pas penser à ce moment fatidique même si on peut penser que c'est tout le contraire.

Encore décisif avec Milan, Giroud attend mercredi la liste de Deschamps https://t.co/ShUofXDnOh — 20 Minutes (@20Minutes) November 6, 2022

« La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre. On verra mercredi. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France. […] Mais je ne veux pas penser au Mondial maintenant, on verra mercredi quand Didier Deschamps communiquera sa liste », a t-il indiqué à DAZN après le match de samedi. Une manière de diminuer la pression qui l'entoure alors que c'est sa carrière internationale qui se jouera certainement mercredi sur les coups de 20 heures.