France : Olise a mis une légende dans sa poche

Equipe de France10 sept. , 15:40
parNathan Hanini
Malgré une prestation en demi-teinte ce mardi soir contre l’Islande, Michael Olise continue d’étonner par ses performances. Avant la rencontre, Jean-Michel Larqué n’a pas tari d’éloges sur le joueur du Bayern Munich. Un élément que l’ancien joueur n’avait pas vu venir.
Auteur d’une saison remarquable l’an passé avec le Bayern Munich, Michael Olise semble repartir sur les mêmes bases cette saison avec la formation de Vincent Kompany. Avec l’équipe de France, l’ancien joueur de Crystal Palace a inscrit le premier but de la rencontre face à l’Ukraine. Contre l’Islande, le joueur de 23 ans a été un peu plus en difficulté notamment à cause de sa passe décisive pour Andri Gudjohnsen sur l’ouverture du score des Strákarnir okkar. Cependant, depuis quelques mois, le joueur du Bayern Munich s’impose comme un titulaire indiscutable chez les Bleus.  

Olise en constante progression

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué s’est exprimé sur Michael Olise. L’ancien joueur de Saint-Etienne dévoile qu’il n’avait pas vu venir le joueur du Bayern Munich. « Quand tu évoques son palmarès de la saison passée, être titulaire au Bayern Munich. Et en plus de cela, être considéré comme le meilleur joueur de la saison, ce n’est  pas anodin. Et je pense que c’est un garçon que l'on n'a pas vu venir me semble-t-il. Moi, je ne l’ai pas vu venir. Même lors du match de préparation avec l’équipe de France Olympique contre le Paraguay, il n’était pas là. Et c’est un garçon que je n’ai pas vu venir. Il a progressé tout au long de la saison. Il ne joue pas toujours au Bayern dans la position que lui a réservé Didier Deschamps au dernier match. Je l’aime bien en milieu offensif dans l’axe. Et puis quand on regarde ses statistiques, il y a l’impression générale qui est très bonne, mais les stats et ce n’est pas rien non plus, » explique-t-il. En club cette saison, Olise a déjà inscrit quatre buts en quatre matchs, toutes compétitions confondues. L’an passé, le Français avait terminé la saison avec 20 buts et 23 passes décisives. 
