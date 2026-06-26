France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

En attendant la fin de la canicule en France, les bonnes nouvelles météorologiques nous viennent des Etats-Unis, où les Bleus devraient pouvoir jouer contre la Norvège sans être interrompus par l'orage.

L'équipe de France affronte la Norvège ce vendredi à Boston dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe du monde 2026. Quatre jours après avoir vécu un match à rallonge contre l'Irak en raison d'une coupure de deux heures à la mi-temps liée aux orages, les coéquipiers de Kylian Mbappé espèrent cette fois être épargnés par la météo. Il y a encore quelques heures, un vrai risque d'orage existait de nouveau et menaçait de perturber une nouvelle fois le bon déroulé d'un match de l'équipe de France.

Les dernières informations météo en provenance des Etats-Unis sont toutefois rassurantes. Il est désormais très peu probable que le match France-Norvège de ce vendredi à 21 heures soit perturbé par les orages. Une très bonne chose pour les Bleus, qui souhaitent terminer premiers du groupe et qui dans l'idéal aimeraient éviter un match à rallonge pour récupérer de façon optimale avant le potentiel 16e de finale mardi.