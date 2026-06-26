France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

Equipe de France26 juin , 10:45
parCorentin Facy
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En attendant la fin de la canicule en France, les bonnes nouvelles météorologiques nous viennent des Etats-Unis, où les Bleus devraient pouvoir jouer contre la Norvège sans être interrompus par l'orage.
L'équipe de France affronte la Norvège ce vendredi à Boston dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe du monde 2026. Quatre jours après avoir vécu un match à rallonge contre l'Irak en raison d'une coupure de deux heures à la mi-temps liée aux orages, les coéquipiers de Kylian Mbappé espèrent cette fois être épargnés par la météo. Il y a encore quelques heures, un vrai risque d'orage existait de nouveau et menaçait de perturber une nouvelle fois le bon déroulé d'un match de l'équipe de France.

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Les dernières informations météo en provenance des Etats-Unis sont toutefois rassurantes. Il est désormais très peu probable que le match France-Norvège de ce vendredi à 21 heures soit perturbé par les orages. Une très bonne chose pour les Bleus, qui souhaitent terminer premiers du groupe et qui dans l'idéal aimeraient éviter un match à rallonge pour récupérer de façon optimale avant le potentiel 16e de finale mardi.
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5
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