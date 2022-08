France : Marseillaise, Deschamps répond à Macron

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps fête ses 10 ans passés à la tête de l'équipe de France, l'occasion pour le sélectionneur national de répondre à de nombreuses questions posées par des joueurs, mais aussi le chef de l'Etat.

En 2012, suite au départ de Laurent Blanc du poste de coach des Bleus, Noël Le Graët décidait de confier les clés de l’équipe de France à Didier Deschamps, libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille. Et comme le rappelle Le Parisien, c’est le 15 août, soit il y a dix ans jour pour jour, que la France version DD jouait son premier match, pas vraiment resté inoubliable puisque les Tricolores se contentaient d’un nul (0-0) en amical contre l’Uruguay. À l’occasion de cet anniversaire, le quotidien francilien a demandé à des internationaux actuels et passés de poser une question à Didier Deschamps. Mais Emmanuel Macron a eu aussi l’occasion d’interroger sur un sujet libre concernant ces 10 années passées à la tête de l’équipe de France. Et le Président de la République s’est penché sur un sujet qui a parfois été sensible, la Marseillaise.

Deux versions de La Marseillaise ont marqué Didier Deschamps

C'était il y a dix ans. Le 15 août 2012, Didier Deschamps étrennait son costume de sélectionneur face à l’Uruguay



Pour fêter cet anniversaire, nous avons proposé à différentes personnalités d'interroger le technicienhttps://t.co/rXQyeX2Tw3 — Le Parisien (@le_Parisien) August 15, 2022

Emmanuel Macron a donc demandé à Didier Deschamps quelle était la Marseillaise qui l’avait plus marqué depuis qu’il est le sélectionneur des Bleus. « Chaque Marseillaise, monsieur le président, est pour moi un instant privilégié. À travers ce maillot, j’ai toujours eu conscience du privilège qui était le mien de représenter mon pays. J’éprouve toujours une grande fierté quand l’hymne retentit. Si je ne devais en retenir deux, ce serait celle du 12 juillet 1998, puis celle du 15 juillet 2018. À chaque fois en finale du Mondial. On a pleinement conscience qu’au bout, il y a, possiblement, le titre et la possibilité d’installer la France sur le toit du monde et de rendre tous nos compatriotes fiers et heureux », a répondu le coach des Bleus, qui espère en vivre une nouvelle le 18 décembre prochain lors de la finale du Mondial 2022 au Qatar.