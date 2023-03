France : Kylian Mbappé capitaine, emballé c’est pesé !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs pour les matchs de l’Equipe de France contre les Pays-Bas et l’Irlande. Étincelant au Mondial, Kylian Mbappé sera bien présent… avec un nouveau statut.

Avec les retraites internationales de trois cadres, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, il est certain que Kylian Mbappé sera désormais l’un des tauliers dans le vestiaire de l’Equipe de France. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est déjà affirmé comme un leader. A la mi-temps de la finale contre l’Argentine, il a notamment tenu un discours de capitaine afin de remobiliser ses troupes avant de sonner lui-même la révolte grâce à un magnifique triplé qui n’aura malheureusement pas suffi à faire gagner la France. Avec les retraites de Varane mais surtout de Lloris, Didier Deschamps va devoir nommer un nouveau capitaine. Deux joueurs postulent : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Nombreux sont les consultants à militer pour l’attaquant de 24 ans.

Griezmann ou Mbappé, le choix est vite fait

C’est notamment le cas de Ludovic Obraniak, qui a avoué sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe sa préférence en faveur de Kylian Mbappé, lequel doit définitivement s’imposer comme le leader et capitaine de l’Equipe de France pour les dix années à venir. « Je pense que Didier Deschamps va vouloir le bonifier. C’est un joueur qui n’a pas encore sa plénitude au niveau humain. Déjà, je trouve qu’il s’est plus ouvert et être capitaine, cela change un homme. Je pense que Mbappé, avec ce brassard, peut emmener tout le monde avec lui » estime l’ancien milieu offensif de Lille et de la sélection polonaise. Capitaine avec le PSG contre Brest samedi soir en raison des absences de Marquinhos et de Kimpembe, Kylian Mbappé accueillerait assurément le brassard de capitaine de l’Equipe de France comme un immense privilège. Reste maintenant à connaître la décision de Didier Deschamps, qui pourrait communiquer à ce sujet dès jeudi à l’occasion de sa conférence de presse au siège de la FFF pour dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande.