France : Giroud titulaire, Deschamps a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Pressenti pour être remplaçant contre l’Afrique du Sud ce mardi, Olivier Giroud va finalement débuter comme face à la Côte d’Ivoire.

En dehors de la liste des 23 joueurs convoqués pour les matchs amicaux avant la blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud va finalement débuter les deux rendez-vous de l’Equipe de France. Titulaire contre la Côte d’Ivoire à Marseille vendredi soir, Olivier Giroud sera de nouveau dans le onze de départ français pour la réception de l’Afrique du Sud ce mardi à Lille (21h15). Pressenti pour être remplaçant après la mise en place tactique effectuée la veille par le staff de Didier Deschamps, Olivier Giroud va finalement débuter aux côtés de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann en attaque dans le 3-5-2 dessiné par le sélectionneur national, indique ce mardi après-midi l’ensemble des médias couvrant l’Equipe de France. Le reste de la composition est également connue.

Giroud titulaire avec Griezmann et Mbappé

Elle ne réserve pas d’autre surprise par rapport à l’équipe qui a fuité dans la presse lundi soir. En défense, William Saliba va fêter sa deuxième sélection mais sa première titularisation en débutant aux côtés de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe. Les deux pistons vont changer par rapport à la Côte d’Ivoire dans la mesure où Kingsley Coman et Théo Hernandez vont céder leur place à Jonathan Clauss et à Lucas Digne. Au milieu de terrain, deux changements également avec les titularisations attendues d’Adrien Rabiot à la place de Paul Pogba et de Ngolo Kanté à la place d’Aurélien Tchouaméni. Wissam Ben Yedder, qui se contente de miettes depuis plusieurs mois en Equipe de France, va donc une nouvelle fois s’asseoir sur le banc alors que certains pensaient qu’il débuterait aux côtés de Mbappé et de Griezmann. Lundi soir, c’était surtout Christopher Nkunku qui était fortement pressenti titulaire en attaque. L’attaquant du RB Leipzig ne sera finalement pas dans le onze pour une seconde fois de suite…

Le onze des Bleus contre l'Afrique du Sud : Maignan - Saliba, Varane, Kimpembe - Clauss, Rabiot, Kanté, Digne - Griezmann, Mbappé, Giroud.