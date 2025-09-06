France ‍: Didier Deschamps convoque Kingsley Coman

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé contre l'Ukraine, Didier Deschamps a convoqué Kingsley Coman pour le match contre l'Islande mardi soir au Parc des Princes.

« Entré à la mi-temps d’Ukraine-France (0-2) à la place de Désiré Doué, touché à un mollet, Ousmane Dembélé a également été contraint de céder sa place à la 81e minute en raison d’une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Les deux joueurs ont passé la nuit à Clairefontaine comme l’ensemble du groupe et sont allés effectuer des examens médicaux en fin de matinée pour déterminer la nature exacte de leur blessure. Ousmane Dembélé souffre d’une déchirure des ischio-jambiers droits, Désiré Doué d’une déchirure du soléaire du mollet droit. Ils ont donc été remis à la disposition de leur club. Didier Deschamps a fait appel à Kingsley Coman dans le groupe pour préparer la rencontre de mardi à l’Islande. L’attaquant d’Al-Nassr (Arabie Saoudite) est attendu à Clairefontaine dimanche », précise la Fédération Française de Football dans un communiqué.