France ‍: Didier Deschamps a trouvé son sauveur

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une entrée en jeu splendide face à l'Espagne, Rayan Cherki a rapidement prouvé qu'il avait les qualités pour proposer des choses que l'Équipe de France n'a plus montré depuis un long moment.

Il aura fallu du temps avant de le voir porter le maillot de l'Équipe de France avec les A. En une demi-heure de jeu face à l'Espagne, Rayan Cherki a justifié tous les espoirs placés en lui. Auteur d'un but magnifique qu'il s'est construit tout seul en contrôlant un ballon haut envoyé par Kylian Mbappé avant d'envoyer une reprise de volée imparable, le Lyonnais a également envoyé une merveille de centre à Randal Kolo Muani sur le quatrième but des Bleus.

En parallèle, le prodige lyonnais a gratifié tout le monde de ses dribbles chaloupés, sa capacité à conserver le ballon dans les pieds et sa vision de jeu rare. Une première sous la houlette de Didier Deschamps qui va laisser des traces puisque pour Paul Citron, journaliste d'Eurosport, Rayan Cherki a apporté ce qu'il a manqué aux Bleus depuis de nombreuses années.

« Le maillot n'a pas pesé lourd »

« Tout ce que Rayan Cherki a apporté, c'est ce qu'il a manqué à l'équipe de France depuis plusieurs années. Ce qu'il a fait dès qu'il est rentré, c'est un but magistral qu'il se fait tout seul, une création d'espace sur Malo Gusto sur le centre qu'aucun joueur n'était en capacité de créer sauf lui et une passe parfaite sur le troisième but. C'était la demi-heure idéale qu'il fallait sortir. Il a montré que le maillot n'a pas pesé lourd. Là, il a profité de ce moment de flottement pour mener le navire assez génialement », a expliqué Paul Citron dans l'émission FC Stream Team d'Eurosport. Face à l'Allemagne ce dimanche 8 juin, et avec les absences de Dembélé et de Barcola en attaque, Rayan Cherki aura certainement l'occasion de montrer l'étendue de son talent plus longtemps qu'une simple demi-heure.