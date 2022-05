France : Deschamps refuse le match Benzema-Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 24 joueurs dans laquelle ne figure pas Olivier Giroud.

Convoqué lors du dernier rassemblent afin de compenser la blessure de Karim Benzema, le buteur de l’AC Milan est cette fois absent de la liste. Didier Deschamps ne s’en était pas caché, il est difficile pour lui de convoquer Olivier Giroud afin d’en faire un remplaçant au vu du statut acquis au fil des années par le champion du monde 2018. Avec le retour dans le groupe de Karim Benzema, le sélectionneur des Bleus estime qu’il n’a pas besoin d’Olivier Giroud sur le banc, où figurent déjà des joueurs tels que Ben Yedder, Nkunku ou encore Diaby. Par conséquent, peut-on estimer que Giroud ne reviendra plus chez les Bleus tant que Benzema sera apte à tenir sa place ? C’est le sens de l’histoire selon Eric Di Meco, qui a bien l’impression que c’est le buteur de l’AC Milan ou celui du Real Madrid, mais plus jamais les deux en même temps en Equipe de France.

Benzema ou Giroud, plus jamais les deux en même temps ?

Et si le consultant de RMC ne trouve pas ce choix délirant de la part de Didier Deschamps, il regrette tout de même que Giroud n’ait pas eu la sortie qu’il méritait à ses yeux. « Il y avait plusieurs hypothèses sur son retour, on se posait la question sur un retour "définitif" dans le groupe grâce à ses bonnes prestations avec Milan ou de lui offrir une bonne sortie avec l'équipe de France. Aujourd'hui on a la réponse. Il est champion du monde, avec des stats intéressantes, avec des performances que l'on connaît... On est à six mois de la Coupe du monde, il y a un rassemblement de fin de saison qui est peut-être l'un des derniers un peu constructif avant le Mondial, où tu vas construire tes automatismes, car ensuite ça va aller vite » a analysé Eric Di Meco avant de conclure. « Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il revenait en Bleus car Benzema n'était pas là et que les deux lors d'une compétition longue ils ne les mettraient plus. Je trouve que la sortie de Giroud est injuste, mais le fait que Deschamps passe à autre chose, non. Je pense qu'il aurait pu sortir plus proprement » regrette l’ancien défenseur de l’OM, qui comprend que Giroud ne soit plus appelé en Equipe de France mais qui estime que le champion du monde méritait que les choses soient faites avec plus de formes.