Real Madrid : Karim Benzema arrive en France, Nabilla l'interpelle

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid se prépare à passer plusieurs jours en France en marge de la finale de la Ligue des Champions. L'influenceuse Nabilla a réagi à cette information.

A l’heure où la Liga se termine, Carlo Ancelotti a rassuré tout le monde. Non, le Real Madrid n’a pas la tête à Kylian Mbappé, sa signature ou non en vue de la saison prochaine, mais bien à Liverpool. Ce sera le match de l’année entre les Merengue et les Reds, pour une finale de prestige en Ligue des Champions. Le match aura lieu dans 10 jours, le 28 mai prochain au Stade de France. Cette destination francilienne, choisie par l’UEFA après l’impossibilité de maintenir cet événement en Russie, va concentrer tous les regards vers Paris. Pour bien préparer cette rencontre, le Real Madrid a décidé de partir très tôt vers la France, pour s’installer pendant trois jours dans une prestigieuse résidence de Chantilly. L’hôtel du Jeu de Paume a ainsi été choisi par la délégation madrilène, qui sait que l’établissement va pouvoir à la fois offrir le luxe, le confort et la tranquille nécessaire pour se concentrer pleinement sur le jeu. Un 5 étoiles aux portes du célèbre Château de Chantilly, voilà qui devrait permettre au Real d’être bien tranquille. Notamment parce que l’établissement a été totalement privatisé par le club espagnol en vue de ces trois jours.

150.000 euros ont disparu

Une habitude pour ce hôtel de luxe, qui avait été le campement de base de l’Angleterre pendant l’Euro 2026 en France. Mais plus récemment, un évènement entrant à la fois dans la rubrique people et faits divers avait eu lieu, puisque l’influence Nabilla avait passé sa nuit de noces dans ce château. Non sans se faire voler pour 150.000 euros d’affaires personnelles, deux voleurs s’étant introduits dans la chambre pour dérober montres, bijoux, vêtements et cadeaux de mariage. Résultant, la spécialiste des télé-réalités a tenu à prévenir les joueurs du Real Madrid, Karim Benzema en tête. « Attention, c’est dans cet hôtel que je me suis fait cambrioler le jour de mon mariage ! Auberge du Jeu de paume ! Il n’y a aucune sécurité », a livré Nabilla, qui a réagi rapidement en voyant cette information sur le futur lieu de résidence de KB9 et du Real Madrid.