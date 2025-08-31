France ‍: Dembélé out, l'heure d'Ekitike est venue

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sortie sur blessure lors du match entre le PSG et Toulouse samedi soir, Ousmane Dembélé est incertain pour les matchs de l’équipe de France contre l’Islande et l’Ukraine. Un scénario qui pourrait profiter à Hugo Ekitike.

Attendu par de nombreux supporters de l’équipe de France dans la liste de Didier Deschamps mercredi, Hugo Ekitike est finalement resté à quai. L’excellent début de saison de l’attaquant de Liverpool n’a pas été suffisant pour convaincre le sélectionneur des Bleus de faire appel à lui dès maintenant. Mais la donne pourrait changer puisque samedi soir, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure lors du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. L’ancien ailier du FC Barcelone n’est pas encore forfait. Mais si son absence pour les matchs contre l’Islande et l’Ukraine venait à se confirmer, alors Hugo Ekitike devrait en profiter selon L’Equipe, qui affirme que l’ex-attaquant du PSG et de l’Eintracht Francfort tient la corde dans l’esprit du staff des Bleus.

Première avec la France pour Ekitike ?

Ekitike in action 🤩 pic.twitter.com/X4ClC82G4n — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2025

Le quotidien national nous apprend par ailleurs que Rayan Cherki est lui aussi très incertain. On pourrait imaginer que Corentin Tolisso serait une alternative crédible aux yeux de Didier Deschamps pour compenser un éventuel forfait du meneur de jeu de Manchester City… il n’en sera rien. L’Equipe révèle que deux joueurs sont en bataille pour remplacer Rayan Cherki : Youssouf Fofana (AC Milan) et Mattéo Guendouzi (Lazio Rome). Les prochaines heures seront décisives pour savoir si Ousmane Dembélé et Rayan Cherki seront en mesure de tenir leurs places. La fédération française de football communiquera dans la foulée l’identité de leurs remplaçants. Le public tricolore se réjouira en tout cas de voir Hugo Ekitike sous le maillot Bleu pour la première fois, si sa convocation venait à se confirmer dans les heures et les jours à venir.