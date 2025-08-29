France ‍: C'est tendu avec le sélectionneur national

Dans : Equipe de France.

Par Nathan Hanini

L'équipe de France féminine reste sur un échec et une élimination lors de l’Euro féminin cet été en Suisse contre l’Allemagne aux tirs au but. Mise de côté lors de l’aventure helvète par le sélectionneur Laurent Bonadei, Kenza Dali et Eugénie le Sommer se sont exprimées sur les justifications données par le technicien français.

Cet été, la France a de nouveau connu une élimination au bout du suspense lors de l’Euro féminin en Suisse. En quart de finale, les Bleues sont tombées aux tirs au but face à l’Allemagne alors en infériorité numérique depuis de longues minutes. L’incapacité de la formation de Laurent Bonadei à ne pas trouver la faille à susciter beaucoup de critiques. Les non-convocations d’Eugénie le Sommer, Wendie Renard et Kenza Dali ont également soulevé pas mal de questions. Deux d’entre elles sont récemment sorties du silence, faisant part de leur incompréhension.

Le Sommer et Kenza Dali ne comprennent pas

« Si on m’avait donné une vraie raison – n’importe laquelle – je l’aurais respectée. Tu es le coach, tu as ta vision. Je respecte totalement… pic.twitter.com/Ckc5YFvyn2 — Première Ligue Reporter (@clem_reporter) August 29, 2025

C’est tout d’abord la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues qui s’est exprimée dans un entretien à l’AFP. L’ancienne lyonnaise aujourd’hui à Toluca ne comprend pas sa mise à l’écart. « J'estimais qu'à 36 ans, avec tout ce que j'avais vécu avant, qu'on aurait pu avoir une relation plus honnête et plus transparente. Quand on te met dans un groupe de leaders, qu'on te dit qu'il faut aider l'équipe, que tu es dans les réunions avec le coach et Wendie qu'on te donne le programme pour l'Euro... Non pas que nous étions assurées d'aller à l'Euro, mais je me dis pourquoi, en fait ? On a beaucoup œuvré avec Wendie, nous sommes allées négocier les primes pour l'Euro. On se dit que c'est bizarre et c'est pour cela que je suis dans l'incompréhension, » explique-t-elle. Par la suite, c'est Kenza Dali qui a également évoqué le sujet.

Dans l’émission Youtube le Recap Show, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain n’a pas digéré la raison pour laquelle elle a été écartée. « Si on m’avait donné une vraie raison, n’importe laquelle, je l’aurais respectée. Tu es le coach, tu as ta vision. Je respecte totalement ça. Mais ce que je ne comprends pas, c’est cet appel de cinq minutes. Je lui ai demandé (Laurent Bonadei) : est-ce à cause de mon âge ? Non. Mes performances ? Non. Mon comportement ? Non. Donc, tu ne me parles pas de football, pas de mon âge, pas de mon attitude. Alors c’est quoi ? Sa réponse a été : « C’est une décision pour l’équipe nationale, » affirme-t-elle. Un sentiment d’incompréhension habite désormais les deux joueuses internationales qui poursuivent leurs carrières loin de l’Europe.