France : Benzema et Mbappé, un souci pour Rothen ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La décision de Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat au PSG, pourrait avoir des conséquences sur sa relation avec Karim Benzema chez les Bleus.

La preuve, Karim Benzema a posté une photo symbolisant la trahison sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après l’annonce de Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid se voyait déjà évoluer avec son coéquipier de l’Equipe de France dans la capitale espagnole, ce ne sera finalement pas le cas. Ce choix de Kylian Mbappé peut-il avoir des conséquences sur la relation qu’il entretient avec l’avant-centre du Real Madrid en Equipe de France ? Le risque ne peut pas être écarté selon Jérôme Rothen, lequel a livré son avis sur le sujet dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Et pour l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’Equipe de France, le risque existera surtout si l’équipe de Didier Deschamps rencontre des difficultés avec des résultats négatifs, comme cela a par exemple été le cas à l’Euro.

Rothen redoute des tensions en Equipe de France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« On aime en France faire monter la sauce et créer des tensions. N’empêche que ce tweet de Benzema il existe. Est-ce que c’est déplacé de sa part ou est-ce qu’il a juste voulu mettre en avant le Real Madrid, club dans lequel il est une légende ? Moi je pense que c’est plutôt ça. Après, c’est forcément un peu contre Kylian Mbappé. Mais il faut appeler un chat un chat, on s’en fout un peu que le choix de Mbappé ait contrarié Benzema et les Madrilènes. Une fois qu’ils auront mis le même maillot, celui de l’Equipe de France, et qu’ils se feront des passes car ils parlent le même football les deux, les tensions vont s’estomper. Et quand tu gagnes, les tensions sont mises de côté. Quand tu perds en revanche, tu peux rejeter la faute sur l’un ou sur l’autre et ça peut créer des tensions » a commenté Jérôme Rothen, qui espère que la décision de Kylian Mbappé n’aura pas de conséquences sur son entente avec Karim Benzema, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Néanmoins, le risque existe et Didier Deschamps devra particulièrement s’en méfier.