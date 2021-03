France : Benzema c'est fini, Riolo l'explique

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France entame ce mercredi les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Et pour Karim Benzema, il n'y a aucune chance de disputer cette épreuve, Daniel Riolo a expliqué pourquoi.

C’est un éternel débat, Didier Deschamps pourrait-il un jour pardonner à Karim Benzema et faire revenir l’attaquant vedette du Real Madrid en équipe de France. A cette question récurrente, la réponse est « non » depuis 2015, le sélectionneur des Bleus ayant fermement repoussé l’idée même d’une « deuxième chance » accordée à KB9, suite à ses propos sur les motivations « racistes » qui auraient éventuellement abouti à sa mise à l’écart. Dans son dernier livre « Cher Football Français », Daniel Riolo a évidemment évoqué le cas de Karim Benzema. Et pour le journaliste de RMC, il est totalement évident que jamais la star française du Real Madrid ne rejouera avec le maillot tricolore sur les épaules, du moins tant que Didier Deschamps sera sur le banc.

Benzema s'est suspendu tout seul

Daniel Riolo estime que Karim Benzema s’est tiré tout seul une balle dans le pied à quelques mois de l’Euro 2016 et qu’il s’est refermé définitivement les portes de l’équipe de France. « Jusqu’au bout, le joueur (Ndlr : Karim Benzema) et son agent ont oeuvré pour qu’il joue en équipe de France. Mais ils s’y sont tellement mas pris ! Fabuleux en Espagne, il aurait pu l’être en Bleu. Mais non, c’est avec une maladresse extrême que ce sentiment s’est toujours exprimé. Juste avant l’Euro 2016, frustré et en colère d’avoir été évincé, Benzema lâche que Deschamps a cédé à la partie raciste de la France. Terminé, adieu, il ne reviendra jamais », écrit le journaliste qui estime donc que suite à cette petite phrase de Karim Benzema, le sélectionneur national a pris une décision ferme et définitive.