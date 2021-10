France-Belgique, un bide retentissant pour l'UEFA !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France affrontera jeudi soir la Belgique en 1/2 finale de la Ligue des Nations dans le stade de la Juventus. L'UEFA constate déjà les dégâts sur le plan de l'intérêt du public.

L’affiche proposée ce jeudi à l’Allianz Stadium, où évolue habituellement la Juventus, est tout de même de haut niveau puisqu’elle opposera l'équipe de France, championne du monde, à la Belgique, équipe classée numéro 1 mondiale au classement de la FIFA. De plus, Turin n’est pas si éloigné que cela de la frontière française. L’UEFA devait donc penser que les places mises en vente pour cette demi-finale de la Ligue des Nations allaient partir rapidement, notamment à destination des supporters de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers tricolores. Mais à l’heure du bilan, on n’est pas loin d’un fiasco complet, alors même que la jauge du stade était ramenée à 20.000 places en raison des lois sanitaires italiennes, au lieu des 41.000 habituelles.

France-Belgique dans un stade presque vide

Et même s'il y a ces limitations réglementaires, on ne peut pas dire que le public s’est passionné pour cette revanche du Mondial 2018, puisque selon différents médias, seulement 12.000 tickets ont été vendus, dont 2.200 aux fans de l’équipe de France. Il est vrai que la Ligue des Nations, compétition totalement confuse née de l'imagination de l'UEFA, n'a pour l'instant aucune histoire et ressemble tout de même à une façon comme une autre de remplir un calendrier international pourtant déjà bien plein. Pour autant, l'audience TV devrait être au rendez-vous, la rivalité entre la France et la Belgique étant désormais importante. Mais il ne faudra pas s'attendre à une ambiance de feu dans le stade turinois.