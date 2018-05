Dans : Equipe de France.

Ministre des sports, Laura Flessel a été interrogée sur les récents propos de Michel Platini sur le Mondial 98, et la « petite magouille » mise en place pour permettre à la France et au Brésil de s'éviter avant la finale. Clairement mal à l'aise, la ministre s'est lancée dans une réponse totalement surréaliste et dont le sens n'est pas très clair.

« Je pense que c’est grave, mais je pense aussi que quelque part il doit régler ses comptes. Donc je pense qu’on a une très belle équipe qui ira chercher son Graal olympique...en Russie ce sera plus difficile, mais effectivement c’est inquiétant. Cela ne décrédibilise pas du tout ce qu’il s’est passé en 1998, mais en revanche cela va dans le sens dans lequel je veux travailler en étroite relation avec les organisateurs et les présidents des fédérations internationales. A l’approche de la Ryder Cup en septembre (Ndlr : une épreuve de golf qui oppose l’Europe aux USA), nous allons réunir les présidents des fédérations pour parler de cet héritage là, des redevances parce que ce message me demande à être vigilante au niveau de l’éthique. Et comme nous allons recevoir les jeux olympiques et paralympiques, c’est un axe majeur de ma feuille de route de travailler sur la transparence, l’éthique... », a expliqué Laura Flessel. OK...