FFF : Un match contre l’Algérie, la nouvelle promesse de Thiriez

Près de 20 ans après les débordements du match amical entre l’équipe de France et l’Algérie, une nouvelle rencontre entre les deux sélections a régulièrement été évoquée ces dernières années, sans que l’idée n’aille plus loin. Mais de son côté, le candidat à la présidence de la Fédération Française de Football Frédéric Thiriez se montre déterminé à y parvenir.

A plusieurs reprises ces dernières années, Noël Le Graët a évoqué la possibilité d’organiser un match amical entre l’équipe de France et l’Algérie. Le président de la Fédération Française de Football a clairement exprimé son souhait de rapprocher les instances des deux sélections afin d’effacer le souvenir des incidents de 2001. Mais pour le moment, force est de constater que ses tentatives n’ont pas abouti. C’est pourquoi l’un de ses deux concurrents pour les élections prévues samedi, à savoir Frédéric Thiriez, a promis de tout faire pour réussir là où Noël Le Graët a échoué.

« Le symbole serait très fort »

« Ce match doit se faire, le symbole serait très fort, a imaginé l’ancien patron de la Ligue de Football Professionnel, dans un entretien accordé au Figaro. Même si l’Algérie et la France ont une histoire commune douloureuse, n’oublions jamais que le football est porteur de paix entre les peuples. De plus, les incidents d’octobre 2001 se sont déroulés dans un contexte particulier, juste après le 11 septembre. Je suis donc favorable à ce que, dans le cadre du rapprochement voulu par le président Macron entre nos deux pays, un tel match soit inscrit à l’ordre du jour. »

Rappelons que lors de la seule et unique confrontation entre les Bleus et les Fennecs, des spectateurs avaient envahi la pelouse du Stade de France et provoqué l’interruption de la partie. Depuis, Noël Le Graët s’est apparemment démené en coulisse pour organiser une nouvelle rencontre, sans succès, peut-être pour des raisons politiques, comme il le laissait entendre. Autant dire que son concurrent Frédéric Thiriez aurait de grandes chances de se heurter aux mêmes obstacles.