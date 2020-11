FFF : Pierre Ménès demande le départ immédiat de Le Graët

Dans : Equipe de France.

Réagissant à une interview de Noël Le Graët sur RTL, lequel évoque les prochains matchs des Bleus, Pierre Ménès espère que le patron de la Fédération Française de Football va rapidement quitter le football.

Tandis que les entraîneurs se plaignent des cadences infernales imposées aux joueurs cette saison, les championnats vont se mettre en pause afin de permettre l’organisation de rencontres internationales. Pour la France, il y aura trois matchs à disputer en l’espace d’une semaine, un amical contre la Finlande au Stade de France le 11 novembre, puis au Portugal le 14 novembre pour le compte de la Ligue des Nations, et face à la Suède, dans cette même épreuve, le 17 novembre. Une cadence délirante que Noël Le Graët a justifiée en expliquant que c’était uniquement pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de la Fédération Française de Football.

« Quand on regarde de façon très lucide, ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale. L'Uefa nous règle certaines sommes grâce aux droits télé. Ces trois matches sont plutôt des calculs mathématiques pour qu'on puisse sur une durée de deux ans disputer le nombre de matches prévus (…) La Ligue des Nations est une compétition qui n'est pas très médiatique pour le moment mais économiquement intéressante pour la Fédération, donc pour l'ensemble du football amateur (…) C'est un peu toujours la discussion entre le jeu, l'argent, la santé », a lancé, sur RTL, Noël le Graët. De quoi faire bondir Pierre Ménès, lequel estime que le patron de la Fédération Française de Football doit rapidement partir, et si possible pas seul. « Au mépris de la santé des joueurs . Irresponsable. Il serait temps de partir monsieur . Avec Diacre ça serait encore mieux », lance Pierre Ménès, alors que Noël Le Graët n’a pas encore officiellement annoncé s’il sera candidat à sa propre réélection en 2021.