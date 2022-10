FFF : Noël Le Graët accusé de harcèlement, les attaques se multiplient

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A la tête de la Fédération française de Football, Noël Le Graët est visé par plusieurs accusations de comportements inappropriés et de harcèlement.

Il y a quelques jours, So Foot a publié une grande enquête sur les agissements de Noël Le Graët au sein de la Fédération française de Football. Le patron du football français est accusé par plusieurs de ses anciennes ou actuelles collaboratrices de comportements inappropriés. A la suite de cette enquête, la cellule investigation de Radio France a interrogé plusieurs femmes ayant travaillé à la FFF ces dernières années. « Attention, ce n'est pas l’affaire PPDA » préviennent les femmes en question, pour qui il n’est pas question d’accuser Noël Le Graët de viol ou d’agression sexuelle. En revanche, il se confirme que certains des agissements du président de la FFF auprès de certaines de ses anciennes collaboratrices n’étaient pas appropriés.

Le Graët « lourdingue » avec ses collaboratrices

FFF : de nouveaux témoignages mettent en cause le comportement de Noël Le Graët et le management de sa directrice générale https://t.co/JUW58v4NIf — francetvsport (@francetvsport) October 12, 2022

« Ce n’est pas parce que c’est moins grave, qu’on ne doit pas en parler » estime une ancienne cadre de la FFF sous couvert d’anonymat, interrogé par Radio France. « L’enquête de So Foot m’a perturbée. Elle m’a ramenée à des choses enfouies, des non-dits. Il faut que ce genre de pratiques cesse » explique une ancienne salariée de la FFF avant de poursuivre. « Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui » explique-t-elle, affirmant par ailleurs qu’un joueur, Noël le Graët lui a dit : « S’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura ». Le récit n’est pas terminé. « Certains disaient ‘oh elle est là [la FFF, NDRL] parce que Le Graët l’aime bien’. Mais ce n’était pas une promotion canapé ! J’essayais de gérer la situation au mieux. C’est un vieux monsieur qui n’a pas vu que le monde avait changé. Il a des propos et des blagues déplacés. Comme c’est le président, vous rigolez jaune » se rappelle-t-elle.

Florent Hardouin n'échappe pas aux critiques

Une autre ex-salariée de la FFF dresse un constat similaire au moment de se rappeler de sa collaboration avec Noël Le Graët. « Oui j’ai reçu de nombreuses invitations à dîner de la part de Noël Le Graët, et ce n’est pas normal vu le rapport hiérarchique que l’on avait. Il a un comportement vraiment limite. Mais je n’ai jamais ressenti ses propos comme menaçants. J’ai esquivé les invitations et il ne m’en a pas tenu rigueur. On a gardé de bonnes relations. Dans mon cas, c’est la gouvernance clivante de Florence Hardouin qui m’a posé le plus problème. Soit on est avec elle, soit on est contre elle. Le crédo de Florence Hardouin, c’est de dire qu’elle est une femme qui réussit dans un milieu de mecs » lance-t-elle. Une autre ex-salariée embraye. « À la FFF, elle voulait être la seule femme ». D’autres salariées ou ex-salariées ont par ailleurs raconté des moments gênants avec un Noël Le Graët dont les agissements font définitivement l’unanimité contre lui. Des révélations qui tombent à un mois de la Coupe du monde au Qatar pour une Equipe de France minée par les affaires extra sportives.