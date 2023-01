FFF : Le Graët est un malade, le témoignage accablant

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les témoignages se multiplient à l’encontre de Noël Le Graët, président plus fragilisé que jamais de la Fédération française de Football.

Tandis que les résultats de l’audit commandé par le ministère des Sports ne devraient plus tarder, Noël Le Graët est dans la tourmente comme jamais à la tête de la Fédération française de Football. Ces dernières semaines, le dirigeant breton de 81 ans est la cible de nombreuses accusations de la part de ses anciennes collaboratrices et ce jeudi, un témoignage de plus s’ajoute à la liste. Dans les colonnes de Presse-Océan, une ancienne collaboratrice de Noël Le Graët a témoigné mais cette fois, il ne s’agit pas d’une femme en lien avec la FFF mais avec une entreprise que « NLG » a dirigé par le passé à Guingamp. Un témoignage accablant à l’encontre de Noël Le Graët qui s’ajoute à celui de Sonia Souid, agent de joueurs, qui a dénoncé il y a plusieurs jours les propositions sexuelles du patron du football français dont elle a été la cible.

Une ancienne collaboratrice de Le Graët témoigne

Sur les 5 prétendants, 4 font partis du comex dont ont accepté, participé, cautionné la politique de Mr Le Graet . Je veux du nouveau , on doit faire le ménage .. Vous savez donc qui je préfère ! #thiriez #fff #présidence pic.twitter.com/K1I4s4t4KV — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) January 25, 2023

« Combien de fois m’a-t-il dit : ‘tu dois être une chaude’, ‘il n’y a pas de mal à se faire du bien’? Il ne pense qu’en dessous de la ceinture. Je me disais : attention (quand il rentrait d’un repas professionnel arrosé). L’alcool le désinhibait. Tout le monde le savait… On disait entre nous que c’était un chasseur, qu’il était malade du zigouigoui. Il perdait le sens de la dignité. Quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer et cherchait la petite bête » a lancé cette ancienne collaboratrice de Noël Le Graët, dont le témoignage s’ajoute à une liste de plus en plus épaisse alors que le 16 janvier dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel visant le président de la Fédération française de Football. Une procédure qui fait suite à un signalement de l’inspection générale de l’Éducation nationale, du sport et de la recherche (IGESR). Dans les jours à venir, les résultats de l’audit commandé par le ministère des Sports sur le fonctionnement de la FFF sera également déterminant sur l’avenir à court terme de Le Graët, toujours président de la Fédération française de football mais officiellement mis en retrait par le COMEX.