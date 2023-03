FFF : Corinne Diacre éjectée, le coup de semonce de son avocat

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C'est ce jeudi matin que Corinne Diacre doit connaitre son sort au coeur de la révolte de plusieurs joueuses majeures des Bleues. Son avocat a sorti un coup de semonce

Il n’y a pas qu’au Paris SG où c’est le feu. A la fédération française de football, ce jeudi s’annonce chaud puisque le Comex doit de nouveau se réunir, afin notamment de statuer sur le sort de Corinne Diacre. La sélectionneuse de l’équipe de France féminine fait l’objet d’une fronde poussée de la part des joueuses, qui ont pour certaines décidé de se mettre en retrait des Bleues tant que Diacre serait en poste. Un énorme coup de pression validé par Jean-Michel Aulas, qui oeuvre pour un changement à la tête de l’équipe de France. La sélectionneuse, qui avait le soutien total de Noël Le Graët et qui avait été prolongée malgré une ambiance déjà délétère et des résultats décevants, est poussée vers la sortie.

Diacre a pu s'expliquer avec Aulas et la commission

Mais elle a pu être écoutée ce mercredi par la commission de la FFF afin de s’expliquer sur sa situation et de donner son point de vue. Elle en a profité pour réitérer sa détermination à rester en poste. Même si ce n’est plus la tendance, son avocat a pris la parole dans L’Equipe pour souligner qu’il n’y avait absolument rien à reprocher à Corinne Diacre, et que celle-ci avait même convaincu la commission que les griefs reprochés ne tenaient pas debout.

Je sais qu’il y a des choses bien plus importantes aujourd’hui enfin ce soir dans le foot mais Diacre a donc un avocat qui s’exprime pour dire qu’elle doit rester en poste ????? Mais c’est quoi ce délire ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 8, 2023

« Corinne Diacre attendait d'abord de pouvoir parler avec la commission de la FFF. Elle voulait échanger pour comprendre ce qu'on lui reproche exactement. Quand vous lisez la déclaration de Mme Wendie Renard par exemple, on ne comprend pas trop le rapport avec Corinne Diacre. Il y a eu autour de ça quelques déclarations vagues sur les reproches faits à ma cliente. Elle a aussi bien noté que M. Aulas avait acté dans vos colonnes qu'elle devait partir. Elle était condamnée sans procès. Elle est soulagée d'avoir pu s'exprimer et rassurée par les propos tenus par les membres de la commission. Dans la discussion qu'elle a eue, il n'y avait aucun grief sérieux ou précis sur sa façon de gérer la sélection. On avait l'impression avant la réunion d'hier (mardi) que la messe était dite. Je peux vous dire que, depuis cette réunion, où on lui a enfin donné la possibilité de s'exprimer et où elle a pu apporter des réponses que la commission n'avait pas, pour Corinne Diacre, il n'y a aucune raison d'être écartée. Aucune. En aucun cas la commission n'a donné de signe de vouloir l’écarter », a souligné son avocat Maitre Christophe Ayela. Un discours qui permet à peine de semer le doute, alors que la pression est terrible sur Philippe Diallo, qui va au final devoir prendre ce jeudi matin la décision de changer la personne aux commandes des Bleus à quelques mois de la Coupe du monde. Et à ce petit jeu, Jean-Michel Aulas pousse quand même fort pour donner raison aux joueuses qui veulent la tête de Corinne Diacre, ce qui pourrait aussi avoir du mal à passer pour l’autorité d’une FFF déjà suffisamment chamboulée ces derniers temps.