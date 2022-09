Evra se met encore toute la France à dos

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Souvent critiqué pendant sa carrière, Patrice Evra ne risque pas de redorer son image en France après sa dernière déclaration. L’ancien capitaine des Bleus a en effet confié qu’il regrettait d’avoir porté le maillot tricolore au détriment du Sénégal, son pays de naissance.

C’est à croire que Patrice Evra adore les polémiques. En tant que capitaine de l’équipe de France lors du fiasco à Knysna, on peut dire que l’ancien latéral gauche a été servi. De très nombreux supporters et observateurs ont critiqué son comportement pendant cette Coupe du monde 2010. Peu sont ceux qui souhaitaient le revoir sous le maillot des Bleus après le pire épisode de l’histoire de la sélection.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrice Evra (@patrice.evra)

Depuis, le supporter de Manchester United n’a jamais redoré son image, notamment à cause de son passage mitigé à l’Olympique de Marseille. Mais aussi en raison du fameux chambrage au Parc des Princes lorsque les Red Devils étaient venus y décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2019. Cela n’a pas suffi à Patrice Evra qui a décidé de se remettre la France à dos. En effet, l’ami de Paul Pogba a osé déclarer qu’il regrettait d’avoir choisi les Bleus plutôt que le Sénégal, son pays de naissance.

Evra regrette d'avoir choisi l'EdF

« Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France, a lâché le natif de Dakar au média Sports Brief. (…) Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français ; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais. » Sans surprise, sa déclaration fait beaucoup parler.