Euro U21 : La France remporte une victoire décisive

Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;