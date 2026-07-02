Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite
Mads Bidstrup

Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite

OL02 juil. , 17:30
parEric Bethsy
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Après l’officialisation de son transfert à l’Olympique Lyonnais, Mads Bidstrup s’est présenté aux supporters. Le milieu danois se décrit comme un joueur de l’ombre capable d’effectuer le sale travail jusqu’au coup de sifflet final et sans jamais se plaindre.
Très inspirée l’été dernier, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a encore frappé avec Mads Bidstrup. Les recruteurs rhodaniens ont cette fois repéré un joueur au profil rare dans le football moderne. Pioché du côté de Salzbourg, le milieu de 25 ans ne se distingue pas par sa technique, ni par sa puissance. Le Danois s’est toujours démarqué grâce à son efficacité à la récupération du ballon, une qualité qui avait déjà séduit son ancien manager à Brentford Thomas Frank.
« Mads est une véritable machine à presser, commentait le coach danois dans des propos relayés par Le Progrès. Son intensité de travail et son agressivité sur le porteur du ballon sont d’un très haut niveau. » Ce travail de l'ombre avait également séduit ses entraîneurs durant son prêt à Nordsjaelland où l’on voyait déjà « tout le potentiel nécessaire pour devenir un milieu défensif de tout premier plan ». Compte tenu des 10,5 millions d’euros misés sur son transfert, l’Olympique Lyonnais semble du même avis. Et les supporters des Gones ne tarderont pas non plus à découvrir cet infatigable récupérateur aux 12 kilomètres parcourus par match en moyenne.
On me surnomme "l'éboueur"
- Mads Bidstrup
« Je me décrirais comme quelqu'un de travailleur, je fais beaucoup de courses, a confié Mads Bidstrup aux médias de l’OL. Donc je pense que je suis clairement un milieu axé sur la défense, je pense d'abord à l'équipe. Mes points forts sont les tacles et la couverture des espaces. Je peux aussi faire progresser le ballon, mais je suis clairement plus défensif. Je pense que c'est un bon mélange. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs très doués techniquement. Comme on me surnomme un peu "l'éboueur", j'espère pouvoir faire le sale boulot et nettoyer derrière les autres. » Des coéquipiers comme Corentin Tolisso et Tyler Morton seront sûrement ravis.
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