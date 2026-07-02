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Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202602 juil. , 19:40
parAlexis Rose
1
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16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :
La compo de l’Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal.
La compo de l’Autriche : Alexander Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Seiwald, Xaver Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch.

World Cup

02 juillet 2026 à 21:00
Espagne
21:00
Autriche
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OM : McCourt règle un transfert américain à 45 ME

Je prefererais carrement qu'on le garde

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

dès qu'on prononce le nom de Zeroual, il y a beaucoup de marseillais qui ont les poils hérissés, peut-être que lui aussi, il pourrait se demander pourquoi et se remettre un peu en question non ?

Duranville signe à l’OL, et c’est original

Donc 10: transfert en quelques jours... Et vous venez pavaner sur les articles de l'OM. Bande de trolls,ya que sur foot 01 que vous existé

Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

l'Autriche va marquer en premier et l'Espagne va marquer deux buts dans les arrêts de jeu

Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Si, le n° 33.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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