Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de l’Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal.

La compo de l’Autriche : Alexander Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Seiwald, Xaver Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch.