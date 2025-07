Euro ‍: Le beau départ des Bleues ne sourit pas à TF1

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'Equipe de France féminine entamait son Euro avec un choc contre l'Angleterre. Les Bleues ont remporté un beau succès 2-1 mais TF1 n'a pas su capter autant d'audience qu'attendu.

La montée en puissance du football féminin en France et en Europe attire les gros diffuseurs comme TF1. La première chaine a acheté les droits de l'Euro 2025 pour surfer sur la forme de l'Equipe de France féminine ces derniers mois. Les Bleues enchaînent les succès et cela s'est confirmé samedi avec une victoire méritée contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Une performance collective aboutie, des beaux buts et le tout en prime time. TF1 s'attendait à cartonner au niveau des audiences grâce à l'apport du duo Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu.

Audience en net recul pour les Bleues sur trois ans

Le résultat est finalement décevant. France-Angleterre n'a attiré que 2,8 millions de téléspectateurs, soit 21% du public. Dans l'absolu, c'est un chiffre correct qui permet à TF1 de figurer en tête des audiences devant le jeu Fort Boyard. Par contre, c'est une grosse claque en comparaison avec l'Euro précédent en 2022. Comme le souligne le compte X spécialisé dans l'actualité médiatique du sport En Pleine Lucarne, les Bleues avait attiré 4,4 millions de personnes sur TF1 pour France-Italie à l'époque.

2,8 M. de téléspectateurs pour le match des Bleues, score décevant.

Une forte baisse d'audience qui peut s'expliquer par la concurrence du Mondial des clubs avec les matchs PSG-Bayern et Real-Dortmund samedi. L'image de l'Equipe de France féminine ternie par les scandales des dernières années et les résultats décevants dans les grandes compétitions a aussi joué. Le beau succès contre les Anglaises peut servir à recréer un engouement autour des joueuses de Laurent Bonadei. Si effet il y a, il se verra dans les audiences des deux derniers matchs de poules contre le Pays de Galles (mercredi, 21h) sur France 2 et contre les Pays-Bas (dimanche, 21h) sur une chaîne du groupe TF1.