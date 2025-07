Euro féminin ‍: L'Equipe snobe aussi les Bleues et fait polémique

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

D'abord programmé sur TF1, le match France-Pays-Bas à l'Euro féminin a été envoyé sur TMC puis sur France 2 au profit du PSG. Un traitement qui a choqué certaines joueuses. Dans sa une du jour, L'Equipe ne valorise pas non plus le match des Bleues.

Emballante et performante depuis le début de l'Euro féminin en Suisse, l'Equipe de France féminine ne bénéficie pas des retombées médiatiques attendues. Les audiences tardent à décoller et surtout TF1 délaisse peu à peu les matchs des Bleues. La première chaîne avait acheté l'intégralité de la compétition au départ, devant diffuser tous les matchs des Françaises. Elle a finalement cédé France-Pays de Galles à France 2 en amont du tournoi. Il y a quelques jours, c'est le dernier match de poule France-Pays-Bas qui a atterri sur le service public. Programmé dimanche, il est en confrontation directe avec la finale du Mondial des clubs PSG-Chelsea diffusé sur TF1.

Les Bleues toutes petites sur la Une de L'Equipe

Les Bleues sont ainsi passées de TF1 à TMC à France 2 en quelques heures. Ce n'est pas la plus belle marque de confiance pour elles malgré un début de tournoi solide. Une partie du public et des joueuses ont exprimé leur mécontentement concernant un choix jugé méprisant. Cependant, l'Equipe de France féminine ne souffre pas qu'en télé. L'Equipe ne met pas non plus la lumière sur le match face aux Pays-Bas. Le quotidien sportif français a choisi deux unes pour son édition de dimanche : le match du PSG contre Chelsea... et la victoire du sprinter italien Jonathan Milan sur le Tour de France.

L'Equipe a choisi le Tour pour une victoire anecdotique d'un sprinteur étranger.

Les Bleues, un tout petit encart ... https://t.co/Z0g46xSGYh — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) July 13, 2025

Les Bleues ne récupèrent à chaque fois qu'une petite place en haut à droite. « L’Équipe a choisi le Tour pour une victoire anecdotique d'un sprinteur étranger. Les Bleues, un tout petit encart... », a réagi sur X le compte En Pleine Lucarne, spécialisé dans l'actualité sportive et médiatique. Autant dire que les joueuses françaises devront patienter avant de voir un engouement se créer pour leur Euro. Leur futur programme pourrait les y aider avec un potentiel quart de finale contre l'Allemagne (en cas de première place validée) avant une demi-finale contre l'Espagne.