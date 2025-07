Euro Fem ‍: Déjà une grosse tuile pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’équipe de France féminine démarre son Euro par un choc, samedi face à l’Angleterre. Un match pour lequel la capitaine Griedge Mbock est incertaine selon les informations de L’Equipe.

Déjà un premier coup dur pour l’équipe de France féminine dans cet Euro ? Alors que les Bleues ont hérité d’un tirage au sort corsé avec l’Angleterre comme premier adversaire de la phase de groupe, le sélectionneur Laurent Bonadei pourrait être contraint de se passer de sa nouvelle capitaine Griedge Mbock, 92 sélections avec la France au compteur et nommée pour succéder à Wendie Renard. Touchée au mollet depuis mardi dernier, elle n’a pas participé à la séance collective ce mercredi à Thal. Depuis plusieurs jours, l’optimisme était pourtant de rigueur dans le camp tricolore quant à sa participation.

C’est désormais moins le cas, et un forfait et à présent fortement redouté. Une première tuile pour ce groupe français considérablement rajeuni par rapport aux compétitions précédentes. Il n’est toutefois pas encore question d’évoquer un forfait pour l’ensemble de l’Euro. Au contraire, son retour est grandement espéré au sein du staff des Bleues pour le second match le 9 juillet contre le Pays de Galles. « Mais l'inquiétude est là, alors qu'elle n'a pas été épargnée par les blessures cette saison » souffle le quotidien national, qui rappelle que Mbock avait notamment été victime d’une grave entorse à la cheville plus tôt dans la saison.