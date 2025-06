Euro ‍: Djaoui Cissé emmène la France en quarts de finale

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

France bat Pologne 4-1

Buts pour la France : Zézé (18e), Cissé (19e et 30e), Abline (82e)

But pour la Pologne : Mosor (61e)

Il fallait une victoire pour assurer la qualification en quarts de finale de l’Euro Espoirs, ce mardi soir à Zilina. Les Bleuets ont rempli leur objectif en déroulant en première période, grâce à notamment à un Djaoui Cissé dans tous les bons coups puisque le Rennais était présent sur l’ouverture du score et a été auteur ensuite d'un doublé sur deux frappes puissantes. Si le retour de la mi-temps a été mal négocié, la Pologne pouvant même revenir à 3-2 à un moment, le score de 4-1 permet aux Bleuets de valider leur deuxième place du groupe derrière le Portugal.

En quart de finale, la France jouera le premier du groupe C, qui a de grandes chances d’être le Danemark, qui a tout gagné jusqu’à présent (Pays-Bas et Ukraine) et joue la Finlande ce mercredi.