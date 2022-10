Euro 2024 : Deschamps a du mal à se motiver

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

L'Équipe de France est fixée pour les éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne. Didier Deschamps s'est exprimé après le tirage au sort du groupe B qui semble à la portée des Bleus.

Les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Voici les adversaires de la France pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Placés dans le chapeau numéro 2, les Bleus ont hérité d'un tirage plutôt abordable avec l'objectif d'un troisième sacre dans le championnat d'Europe des Nations. La première place de ce groupe B devrait se jouer entre l'Équipe de France et les Pays-Bas, qualifiés pour le final 4 de la Ligue des Nations qui ont remporté l'Euro en 1988. Peu après la fin de la cérémonie, Didier Deschamps s'est exprimé au micro de la chaîne l'Equipe et a donné son ressenti sur ce tirage avec toujours, beaucoup de retenue.

Un groupe de valeur pour Deschamps

" Un groupe dense "



La réaction de Didier Deschamps au tirage des éliminatoires de L’Euro 2024 #lequipeFOOT pic.twitter.com/K3B2q5glmn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 9, 2022

« C'est un groupe dense, avec de bonnes équipes, on a un groupe de valeur. Ça peut toujours être mieux ou pire, mais il faudra gagner. La question se posait : est-ce plus facile d'être dans un groupe de 5 ou 6 ? Je ne sais pas. Les deux premiers seront qualifiés, on aura deux matchs de moins, et donc deux amicaux à prévoir. Je connais les adversaires, mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois, l'objectif prioritaire, c'est évidemment la Coupe du monde » a confié le technicien français qui visiblement ne se projette pas aussi loin, pour le moment. Alors que le contrat de Deschamps se termine après la Coupe du monde au Qatar, l'ancien capitaine de l'OM garde le flou autour de son futur à la tête des Bleus. L'Euro 2024 pourrait être la première compétition avec un autre entraîneur que Deschamps depuis l'Euro 2012 avec Laurent Blanc. Zinédine Zidane est présente pour être son successeur.