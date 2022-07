Euro 2022 : L'Allemagne et Popp mettent fin au rêve des Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Demi-finale Euro 2022

MK Stadium (Milton Keynes)

Allemagne-France 2-1

Buts : Popp (40e, 76e) pour l’Allemagne ; Frohms (44e csc) pour la France

Cruel dénouement pour les Bleues ! Dans un match équilibré, elles ont su rivaliser avec l'Allemagne mais elles ont cédé sur un doublé d'Alexandra Popp.

La première période était plutôt dominée par les Allemandes, favorites de cette demi-finale. Cela était concrétisé par l'ouverture du score de Popp qui reprenait magnifiquement de volée un centre pour fusiller Peyraud-Magnin. La réaction française était immédiate avec une belle frappe de Diani, qui touchait le poteau puis le dos de Frohms avant de rentrer dans le but. En seconde période, les Bleues étaient dans le coup, se créant de belles situations avec Bacha dont la frappe était contrée sur la ligne puis, sur le corner suivant, Renard dont la tête était sauvée par la gardienne Frohms. Les Allemandes, elles, ne se rataient pas avec une tête puissante de Popp qui inscrivait son sixième but de l'Euro et renvoyait la France à la maison.