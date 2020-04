Euro 2020 : Les Bleus connaîtront leur dernier adversaire en novembre

Dans : Equipe de France.

Reporté à l’année prochaine, l’Euro 2020 ne connaît pas encore tous ses participants. Les quatre derniers billets devraient être distribués en fin d’année civile.

Le casse-tête de l’UEFA ne concerne pas seulement les clubs. En plus de la Ligue des Champions et de l’Europa League, deux compétitions à terminer tout en laissant les championnats arriver à leur terme, l’instance européenne doit également s’occuper de l’Euro 2020. En raison de l’épidémie du coronavirus, le tournoi a été reporté à l’année prochaine et se jouera probablement du 11 juin au 11 juillet 2021. L’équipe de France répondra évidemment à l’appel pour y affronter l’Allemagne, le Portugal ainsi qu’une troisième sélection à déterminer en phase de groupes.

En effet, cet adversaire encore méconnu devra gagner l’une des quatre dernières places en jeu lors des barrages qui, selon le Daily Mail, devraient se jouer aux mois d’octobre et de novembre. Du moins si le football reprend ses droits d’ici là. Toujours selon le média britannique, plusieurs sélections concernées par ces barrages ont demandé à l’UEFA d’organiser un premier rassemblement dans la saison histoire de se préparer avant le rendez-vous décisif. Rappelons que ces barrages contiennent quatre voies composées de quatre équipes qui s’affronteront dans des demi-finales, puis lors d’une finale qui déterminera le vainqueur de la voie.

Les demi-finales des barrages :

Voie A : Islande - Roumanie, Bulgarie - Hongrie

Voie B : Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord, Slovaquie - République d'Irlande

Voie C : Écosse - Israël, Norvège - Serbie

Voie D : Géorgie - Biélorussie, Macédoine du Nord - Kosovo