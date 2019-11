Euro 2020 : Giroud adore être dans le grand bain

Dans : Equipe de France.

La France a hérité de la poule de la mort lors du tirage au sort de l'Euro 2020. Interrogé à ce sujet, Olivier Giroud s'est dit impatient de se frotter à l'Allemagne et au Portugal, deux grandes nations du football.

C'est désormais officiel ! La France affrontera l'Allemagne, le Portugal et un barragiste lors de l'Euro 2020 en juin prochain. Les Bleus ont hérité de la fameuse "Poule de la mort" avec deux équipes qu'ils connaissent bien. L'Allemagne, championne du monde 2014, et adversaire de l'équipe de France lors des demi-finales de l'Euro 2016, puis le Portugal, vainqueur du dernier Euro, avec la victoire finale face aux hommes de Didier Deschamps. Interrogé par BFM TV quelques minutes après le tirage au sort, Olivier Giroud ne regrette pas forcément ce tirage compliqué. L'attaquant de Chelsea préfère retenir que les Bleus entreront directement dans le vif du sujet.

« Forcément, ce sont des grandes nations du football mondial, donc ce sera un groupe très très relevé [...] Ces équipes-là quand on va les affronter il va falloir les battre si on veut se qualifier pour la phase finale. Il faudra être meilleur qu'eux. Ce sera des très bons matchs à jouer en tout cas [...] C'était maintenant il y a plus de trois ans (ndlr. La victoire face à l'Allemagne lors de l'Euro 2016). De l'eau à couler sous les ponts depuis. Ça reste une très grande nation du football mondial, ils sont en pleines confiances. Bien sûr qu'on aurait préféré des équipes un peu moins favorites sur le papier, mais on sera tout de suite lancé dans le grand bain. Ce sera à nous de faire le boulot dès les poules », a expliqué l'attaquant, qui a d'ailleurs disputé l'intégralité du match de Chelsea ce samedi, avec une défaite face à West Ham.