« ‍Espagne, Portugal, Pays-Bas et France ‍», ce joueur de Deschamps se jette à l’eau

Par Alexis Rose

Finaliste des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, l’équipe de France fera forcément partie des favoris du Mondial 2026. C’est en tout cas l’avis de Lucas Digne, qui compte bien aller le plus loin possible avec les Bleus en Amérique l’été prochain.

Pour la dernière grande compétition sous les ordres de Didier Deschamps, qui quittera son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France aura forcément de grands objectifs entre Etats-Unis, Canada et Mexique. Pour cela, celui qui a emmené les Bleus sur le toit du monde en 2018 avant d’aller jusqu'en finale contre l’Argentine en 2022 pourra compter sur quelques cadres expérimentés, comme Lucas Digne. Doyen du premier rassemblement de la saison, le joueur 32 ans s’est refait une place d'incontournable dans le groupe de Deschamps. De retour en sélection depuis 2024 après deux ans d'absence, le latéral gauche aborde cette dernière ligne droite vers la Coupe du Monde avec de grands objectifs. Mais s’il estime que les Bleus feront partie des favoris pour le Mondial en 2026, le joueur d’Aston Villa sait que la France doit d’abord se qualifier, sous peine de connaître une très grande désillusion.

La France parmi les favoris de la Coupe du Monde 2026

« Avant de penser à la Coupe du Monde, il faut se qualifier. C'est ça le plus important. J'ai vécu pas mal de qualifications, et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'est pas encore qualifié pour le Mondial. Il faut y parvenir, et après, on pourra se projeter petit à petit sur la Coupe du Monde. Les favoris pour la Coupe du Monde 2026 ? Je pense l'Espagne et le Portugal. Je mettrais bien aussi les Pays-Bas et l'équipe de France », a lancé, dans les colonnes de 90min, Digne, qui sait que la France doit réussir sa rentrée contre l'Ukraine vendredi et l’Islande mardi prochain pour aborder la suite des qualifications de manière sereine.