Elections ‍: La FFF prend une position bancale avec les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A chaque passage devant la presse, les joueurs de l'équipe de France doivent répondre à une question sur les prochaines élections législatives. La FFF ne veut pas que ce sujet soit tabou, mais souhaite tout de même que l'on ne se focalise pas sur cela au moment où l'Euro débute.

Après la prise de position très forte de Marcus Thuram qui a appelé les électeurs français à faire bloc contre le Rassemblement National, les propos de l'attaquant tricolores ont été repris par les politiciens de différents bords. Alors, ce dimanche soir, la Fédération Française de Football a communiqué sur le sujet.

Marcus Thuram exige un vote contre le Rassemblement National https://t.co/0plttUSbzU — Foot01.com (@Foot01_com) June 15, 2024

« Depuis le début de la semaine, les joueurs de l’Équipe de France ont pratiquement tous été interrogés, lors de leur passage en conférences de presse, sur les conséquences des résultats issus des urnes à l’occasion des élections européennes du dimanche 9 juin. Chacun d’entre eux a pu s’exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité. Très attachée à la liberté d’expression et à la citoyenneté, la Fédération Française de Football s'associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique. Elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’Équipe de France. Alors que les Bleus entreront en compétition lundi face à l’Autriche, la FFF forme des vœux de pleine réussite au sélectionneur, au staff et aux joueurs concentrés et déterminés », a indiqué la FFF dans un communiqué.