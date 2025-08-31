Ekitiké remplace Cherki en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki ayant déclaré forfait pour les deux matchs de l'équipe de France, Didier Deschamps a convoqué Hugo Ekitiké pour le remplacer.

« À la veille du premier rassemblement de la saison 2024-2025, Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki, qui souffre d’une déchirure du quadriceps gauche. Pour remplacer l’attaquant de Manchester City dans le groupe des vingt-trois, le sélectionneur national a décidé de convoquer Hugo Ekitiké. L’Équipe de France débutera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 le vendredi 5 septembre à Wroclaw (Pologne) contre l’Ukraine. Quatre jours plus tard, au Parc des Princes, elle recevra l’Islande », indique la Fédération Française dans un communiqué.