EdF : Zouma peut dire adieu à la Coupe du monde

Par Eric Bethsy

Coupable de maltraitance sur ses chats, Kurt Zouma devrait faire l’objet d’une mise à l’écart en équipe de France. Le défenseur central de West Ham ne sera pas convoqué lors du prochain rassemblement en mars. Et compte tenu des habitudes du sélectionneur Didier Deschamps, son retour avant le Mondial 2022 semble peu probable.

Kurt Zouma doit amèrement regretter son geste. Depuis la révélation d’une vidéo où il est aperçu en train de frapper ses chats, le défenseur central de West Ham est vivement critiqué. C’est une énorme polémique qui s’abat sur le Français après son dérapage intolérable. Il fallait donc s’attendre à des sanctions de la part de ses supérieurs. Les Hammers luit ont effectivement infligé une lourde amende d’environ 300 000 euros, un montant correspondant à deux semaines de salaire. En revanche, Kurt Zouma, bien que sifflé sur chaque ballon touché mardi, ne sera pas écarté par David Moyes.

🇫🇷 Kurt Zouma ne devrait pas être appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement de l'équipe de France.https://t.co/gq4BesEHw8 — RMC Sport (@RMCsport) February 11, 2022

Le manager de West Ham a encore répété ce vendredi que son défenseur central serait bien dans le groupe pour aller défier Leicester City dimanche. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne devrait plutôt bien s’en sortir en club. Mais les conséquences s’annoncent plus graves en équipe de France. Pour commencer, le média ESPN, dont l’information est confirmée par RMC, affirme que Didier Deschamps ne devrait pas convoquer Kurt Zouma pour le prochain rassemblement, lorsque les Bleus affronteront la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars) en amical.

Didier Deschamps sous le choc

Rien d’étonnant après la réaction du sélectionneur tricolore qui évoquait des images « choquantes et insupportables. » « Moi, je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères, ajoutait le technicien sur France 3. Ça a pu m’arriver de ne pas appeler certains joueurs quand ils commettaient des erreurs, mais je ne changerai pas ma manière de faire ma liste. » En cas de mise à l’écart en mars, moment où Didier Deschamps tentera de consolider son groupe, on l’imagine mal rappeler Kurt Zouma quelques mois plus tard pour la Coupe du monde au Qatar.